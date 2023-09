Ferrari, Sainz tranquillizza tutti: "Rapina solo uno spiacevole episodio"

ROMA - Giornata turbolenta quella di domenica per il pilota della Ferrari, Carlos Sainz , che dopo essere salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 , è stato suo malgrado protagonista anche al di fuori della pista. Lo spagnolo, infatti, una volta terminata la gara di Monza si è recato a Milano per andare a cena e poi riposare in albergo, ma è stato vittima di un tentativo di rapina da parte di tre uomini. Sainz ha inseguito i ladri, che poi sono stati prontamente arrestati dalla Polizia.

Sainz: "Importante stare bene"

"Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole episodio. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella. Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, che ha voluto rassicurare tutti i tifosi attraverso X dopo la tentata rapina subita nella serata di ieri a Milano.