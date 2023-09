Sainz, i rapinatori restano in cella: la richiesta del gip

ROMA - Nella serata di domenica scorsa, al termine del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1, il pilota della Ferrari , Carlos Sainz è stato vittima di una tentata rapina a Milano . Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha permesso che tutte le cose di risolvessero per il meglio con l'arresto dei tre uomini. Ora la gip Sofia Fioretta , per due dei tre accusati, ha accolto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di reato e di custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Silvia Bonardi ritenendo sussistano le esigenze cautelari.

La richiesta del gip

La gip Fioretta, inoltre, ha parlato di un possibile affievolimento della pena in caso di condanna per i coinvolti, nel caso in cui i due, che hanno ammesso gli addebiti, decidessero di collaborare alle indagini facendo nome e cognome di chi, questo è il sospetto, sarebbe stato il 'regista' del colpo che, avrebbe strappato a Carlos Sainz un orologio Richard Mille del valore di 315 mila euro. Per quanto riguarda il terzo arrestato, un sedicenne che è già stato scarcerato, il fascicolo è finito in mano alla Procura per i minorenni.