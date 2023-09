F1, tutti i team in regola per la FIA: rispettato il Budget Cap 2022

ROMA - Nella passata stagione di Formula 1 la Red Bull si era trovata a fare i conti con delle sanzioni imposte dalla FIA, in seguito a delle violazioni del Budget Cap da parte del team austriaco. In questi giorni era attesa la decisione da parte della Federazione in merito al Budget Cap del 2022 e puntualmente è arrivata: questa volta non sono state riscontrate violazioni e, dunque, tutti i team risultano perfettamente in regola. Una buona notizia sia per la Red Bull, sia per tutto il resto della compagnia