Chi c'è sotto il casco di Leclerc? È un famoso cantante tifoso della Roma

ROMA - La Ferrari, dopo la buona prestazione ottenuta nel Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1, con il terzo posto di Carlos Sainz e il quarto di Charles Leclerc, è pronta a tornare in pista questo fine settimana per la gara sul tracciato di Singapore. Nel frattempo i piloti della Rossa ne hanno approfittato per recuperare le energie e godersi un weekend di riposo. In particolar modo Leclerc ha avuto modo di fare un incontro molto particolare con Damiano David, il cantante dei Maneskin.