F1, Massa e il titolo 2008. L'avvocato: "Spero che Hamilton ci sostenga"

ROMA - In Formula 1 , oltre all'attuale dominio del due volte campione del mondo Max Verstappen , continua a tenere banco la vicenda relativa al titolo del 2008, che venne vinto da Lewis Hamilton in sella alla McLaren, arrivato davanti alla Ferrari di Felipe Massa di un solo punto . Dopo il "caso Crashgate" , ovvero un incidente volontario che a Singapore fece arrivare il brasiliano fuori dalla zona punti, Massa ha avviato delle azioni legali per provare a prendersi ciò che gli sarebbe stato ingiustamente tolto.

Viana: "Hamilton benvoluto in Brasile"

"Noi non abbiamo assolutamente nulla contro Lewis Hamilton, lui è un importante ambasciatore dello sport in tutto il mondo ed ha sempre difeso l'integrità sportiva. In Brasile è sempre accolto nel miglior modo possibile dato che è anche cittadino onorario, quindi speriamo che possa sostenerci in questa battaglia". Queste le dichiarazioni di Bernardo Viana, avvocato di Felipe Massa, che sta cercando di fare il possibile per fa assegnare il titolo di Formula 1 2008 al pilota brasiliano.