Ferrari, Sainz e la sprint race: "Ecco come migliorarla"

ROMA - Da qualche stagione la sprint race è entrata a far parte del nuovo format dei weekend di Formula 1, ma soltanto per sei Gran Premi a stagione. Ai puristi di questo sport tale novità non è mai piaciuta e anche tra i piloti regna un po' di scetticismo, perché di fatto è una sorta di anticipo di quando poi andrà in scena nella gara della domenica. Per questo motivo, Carlos Sainz, pilota della Ferrari, ha voluto manifestare il proprio pensiero a riguardo, sostenendo che potrebbero essere fatte delle piccole modifiche alla sprint race.