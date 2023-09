F1, Verstappen in vista di Singapore: "Curioso del nuovo layout"

ROMA - Il Mondiale 2023 di Formula 1 è caratterizzato dall'assoluto dominio della Red Bull di Max Verstappen , che ormai è avviato verso la conquista del suo terzo titolo consecutivo. Di questo passo il fenomeno olandese rischia di polverizzare qualsiasi record oltre a quello delle dieci vittorie consecutive che, durante il Gran Premio di Singapore , potrebbero salire ad undici. Verstappen ha intenzione di riscattarsi dopo la delusione della scorsa stagione, in cui non riuscì a centrare il successo a Marina Bay.

Verstappen: "Singapore impegnativo"

"A Singapore sono curioso di capire come il nuovo layout della pista potrebbe condizionare il comportamento generale e l’assetto della vettura. Potremmo avere dei tempi più veloci sul giro. Inoltre quella di Singapore dovrebbe essere una delle gare più complicate tra quelle rimaste in programma e lo scorso anno siamo stati sforunati, speriamo che ora vada meglio". Queste le dichiarazioni del pilota della Red Bull, Max Verstappen, in vista del Gran Premio di Singapore di Formula 1 in programma questo weekend.