F1, Hamilton e i successi di Verstappen: “Tutto molto gonfiato"

ROMA - Nonostante non riesca a lottare per il titolo, Lewis Hamilton resta uno dei piloti più forti di tutto il circus della Formula 1. In molti si chiedono chi sia il migliore tra il sette volte campione del mondo e Max Verstappen, che nelle ultime stagioni sta dominando in lungo e in largo. A rispondere a questa domanda, in maniera indiretta, ci ha provato lo stesso britannico, che ha evidenziato come, secondo lui, Verstappen abbia avuto dei compagni di squadra 'meno forti', rispetto a quelli che ha dovuto sfidare lui.