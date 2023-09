Ferrari, Vasseur è sicuro: "A Singapore il pilota fa la differenza"

ROMA - Dopo una decina di giorni di pausa, la Formula 1 è pronta a tornare in pista in occasione del Gran Premio di Singapore 2023. La Ferrari riparte dalla bella prova fornita a Monza con il terzo e quarto posto ottenuti rispettivamente da Carlos Sainz e Charles Leclerc. L'obiettivo è confermare le buone indicazioni e provare ancora una volta a restare in scia alle Red Bull, almeno per la prima parte di gara. Sicuramente non sarà semplice, ma il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, sembra essere abbastanza ottimista.