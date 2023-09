Ferrari, Sainz cerca conferme: "Voglio essere il più costante possibile"

ROMA - Carlos Sainz nelle ultime gare sta facendo dei grandi passi in avanti e si sta pian piano meritando un rinnovo di contratto con la Ferrari che deve essere ancora discusso. Dopo il terzo posto conquistato a Monza lo spagnolo vuole provare a ripersi anche nel Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1 di questo fine settimana, dato che lo scorso anno riuscì a salire sul podio alle spalle di Sergio Perez e Charles Leclerc . Anche quest'ultimo spera di migliorare il quarto posto ottenuto in Italia due settimane fa.

Sainz: "Sto capendo meglio la macchina"

"In queste ultime gare mi sono sentito molto bene in macchina e questo mi ha dato grande fiducia, consentendomi di costruire meglio le gare. In questa stagione ho compreso meglio la monoposto, ma solo negli ultimi tre apputamenti mi sono riuscito ad esprimere al meglio. Il mio obiettivo adesso è essere il più costante possibile. Per quanto riguarda Singapore, sicuramente sarà più complicato rispetto a Monza perché c'è maggiore carico aerodinamico". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso della conferenza stampa in vista del Gran Premio di Singapore.