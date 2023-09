Ferrari, Leclerc entusiasta di Singapore: "Tra i miei circuiti preferiti"

ROMA - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc , nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport , ha parlato delle caratteristiche del tracciato di Singapore , dove questo fine settimana farà tappa la Formula 1 : "E' difficile fare previsioni perché facciamo più fatica sui circuiti con maggiore carico aerodinamico. Questo è un circuito cittadino come Baku e Monaco e per questo motivo è tra i miei preferiti . Per di più correremo in notturna, quindi spero di riuscire a portare a casa un buon risultato".

Leclerc: "Ferrari 2024 sarà diversa"

Leclerc, inoltre, si è soffermato anche sullo sviluppo della sua Ferrari in vista della prossima stagione, annunciando importanti cambiamenti: "La Ferrari del 2024 sarà diversa rispetto a quella di adesso. Stiamo ancora cercando di capire dei concetti che poi ci torneranno utili il prossimo anno. Dobbiamo essere pazienti, anche se può essere frustrante. Il mio lavoro è dare sempre il massimo in ogni condizione. L'obiettivo è tornare a lottare per la vittoria in ogni gara e non soltanto occasionalmente".