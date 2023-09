Ferrari super a Singapore! Pole Sainz, Leclerc terzo

SINGAPORE - Carlos Sainz ottiene la pole pole position nel Gran Premio di Singapore, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Una Ferrari da urlo sul circuito di Marina Bay, con lo spagnolo che aveva chiuso in testa le ultime due sessioni di prove libere e si conferma leader anche nel momento più importante del sabato. Risultato agrodolce per Charles Leclerc, che partirà terzo dopo essere stato scavalcato all'ultimo da George Russell: sarà infatti il britannico della Mercedes a condividere la prima fila con Sainz, ma questo non toglie l'ottimo risultato in qualifica di Leclerc, in seconda fila con la McLaren di Lando Norris. Quinto posto per Lewis Hamilton, che precede Kevin Magnussen in terza fila. Alla fine del Q1, paura per un incidente che ha visto coinvolto Lance Stroll.