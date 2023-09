Sainz e la Ferrari di nuovo in pole: "Ma a Singapore l'obiettivo è vincere"

SINGAPORE - " Penso che l’obiettivo possa essere la vittoria . Sarebbe bellissimo detronizzare la Red Bull. Io darò tutto come a Monza e spero sia sufficiente". Non si nasconde Carlos Sainz , parlando dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 : "Io mi concentro sulla mia gara, cercando di fare il mio primo stint al meglio - ha affermato in vista della seconda gara consecutiva che lo vedrà scattere davanti a tutti -. Il passo gara è un’incognita e cercheremo di tenere d’occhio anche la strategia della Mercedes".

Le parole di Sainz

"Come a Monza sono partito subito di slancio sin dalle prove libere 1 - ha detto Sainz sulle qualifiche -. Ho avuto tanta fiducia nel corso di tutte le sessioni e questo mi ha portato nelle migliori condizioni possibili al Q3. Mi sono concentrato per non fare neanche un errore nel giro decisivo: fare un giro pulito in questa pista di solito dà i suoi frutti. E’ stata una qualifica un po’ confusa per tutti, ma alla fine siamo riusciti a mettere tutti i pezzi al loro posto e a fare un gran giro che ci è valsa la pole position".