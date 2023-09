La Ferrari c'è! Sainz vince a Singapore davanti a Norris, quarto Leclerc

SINGAPORE - E' festa per Carlos Sainz e la Ferrari al Gran Premio di Singapore , valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo rompe il dominio Red Bull trionfando davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton . Quella di Marina Bay è infatti la prima gara che vede al successo un team diverso da quello di Milton Keynes. Il campione in carica Max Verstappe n è addirittura quinto al traguardo, tenuto dietro da un grande Charles Leclerc, protagonista di alcuni sfortunati episodi ma bravissimo a ottenere il miglior risultato possibile. Butta via tutto, invece, George Russell, il quale mette la sua Mercedes a muro nell'ultimo giro e butta via un podio che sarebbe stato importantissimo. Festeggia anche Frederic Vasseur, che porta a casa il primo trionfo della sua esperienza in Ferrari .

La cronaca della gara

Ferrari perfetta in partenza, con Sainz che blinda la prima posizione e Leclerc bravo a bruciare Russell e guadagnare il secondo posto. Le due Rosse rientrano ai box all'inizio del regime di Safety Car per l'incidente di Sargeant, ma il traffico in pit lane tiene Leclerc fermo dai meccanici per oltre cinque secondi, facendogli perdere due posizioni al rientro, mentre un'altra situazione di traffico causa il sorpasso di Hamilton sul monegasco. La nuova svolta arriva con la bandiera gialla causata dai problemi alla Alpine di Ocon: le due Ferrari rimangono in pista, Sainz tiene il comando e Leclerc sale in terza posizione. Il monegasco con la bianca usata non riesce a tenere dietro le Mercedes e scivola in quinta posizione. Per Sainz è una lotta fino all'ultimo metro, mentre Russell finisce a muro e lascia strada spianata a Norris e a Hamilton. A vincere, però, è lo spagnolo della Ferrari.

L'ordine di arrivo della gara

Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Sergio Perez (Red Bull) Liam Lawson (AlphaTauri) Kevin Magnussen (Haas) Alexander Albon (Williams) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Nico Hulkenberg (Haas) Logan Sargeant (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin)

OUT

George Russell (Mercedes)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)