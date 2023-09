Incredibile, a Hamilton manca l'ossigeno: la mossa per continuare la gara

SINGAPORE - Una gara complicata anche fisicamente, quella del Gran Premio di Singapore di Formula 1 vinta da Carlos Sainz. Tra i tanti problemi dei 62 giri sulla pista di Marina Bay, anche quelli dell'aria che non arriva a sufficienza nei caschi dei piloti, avvolti in tute non esattamente rinfrescanti viste le alte temperature e l'umidità presente. Al quindicesimo giro Lewis Hamilton è costretto a trovare una soluzione per risolvere la mancanza di ossigeno: nelle immagini si vede il sette volte campione del mondo alzare leggermente la visiera del casco, in modo da far passare una quantità di aria necessaria per respirare ma non per infastidire gli occhi. Un'operazione d'esperienza del britannico, che ha impiegato diversi secondi per trovare il giusto grado di apertura del casco.