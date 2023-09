F1, Verstappen marca il territorio: "Una gara possono prendersela"

ROMA - Per una volta in cima al mondo della Formula 1 non c'è la Red Bull di Max Verstappen, ma la Ferrari di uno strepitoso Carlos Sainz. Quest'ultimo si è reso protagonista di un weekend perfetto, nel quale è riuscito a conquistare prima la pole position e poi la vittoria, prendendosi interamente la scena. In ombra, invece, il due volte campione del mondo, relegato in quinta posizione e lontano dalla lotta per la vittoria, cosa che non accadeva da anni. Nonostante questo Verstappen non è sembrato affatto turbato, anche perché ha un vantaggio importante in classifica.