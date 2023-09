F1, Stroll pronto al rientro: "Correrò il GP del Giappone"

ROMA - Archiviato il Gran Premio di Singapore vinto la scorsa settimana dalla Ferrari di Carlos Sainz, è arrivato già il momento di tornare in pista per il Gran Premio del Giappone. Un appuntamento molto importante per tutte le scuderie che sono in lizza per la seconda posizione nel Mondiale costruttori, come l'Aston Martin che a Marina Bay ha perso molti punti anche a causa del forfait di Lance Stroll. Il canadese, però, sembra pronto a fare subito il proprio rientro in scena per dare una mano alla squadra.