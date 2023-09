Ferrari, Vasseur cerca conferme in Giappone: "Verifichiamo competitività"

ROMA - L'ultima gara di Formula 1 disputata a Singapore ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio con Carlos Sainz, che ha preceduto sul traguardo Lando Norris e Lewis Hamilton, ma ora è già tempo di voltare pagina. La scuderia di Maranello, infatti, non può cullarsi su quanto fatto ma deve lavorare per migliorare ulteriormente e provare ad inseguire il secondo posto nella classifica costruttori. Per questo motivo il team principal Frederic Vasseur si è detto pronto per questo importante banco di prova in Giappone.