F1, Piastri e McLaren ancora insieme: accordo fino al 2026

Stella: "Piastri fondamentale"

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo di contratto di Oscar Piastri: “È fantastico confermare che Oscar abbia firmato un prolungamento pluriennale con la squadra. Oscar è una risorsa per la McLaren e impressiona costantemente per le sue prestazioni, etica del lavoro e attitudine, quindi è stata una decisione facile da prendere per la squadra. Si è già dimostrato fondamentale per la squadra, quindi è fantastico avere il suo voto di fiducia mentre puntiamo a vincere nuovamente i campionati in futuro. Non vedo l’ora di vederlo crescere con noi mentre continuiamo questo viaggio insieme”.