Ferrari, Vettel a Suzuka per salutare il team: che sorpresa del tedesco

SUZUKA - E' tutto pronto per il Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1, che arriva pochi giorni dopo la gara di Singapore vinta dalla Ferrari di Carlos Sainz. Sulla pista di Suzuka è lecito aspettarsi una reazione dal parte della Red Bull e soprattutto del campione del mondo in carica Max Verstappen, che ha intenzione di portare a casa un nuovo successo che gli consentirebbe di avvicinarsi ulteriormente al suo terzo titolo. La Rossa, dal suo canto, spera di continuare a fare passi in avanti in vista del futuro.