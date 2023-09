Ferrari, Sainz in vista del Giappone: "Sarà più difficile rispetto"

SUZUKA - Archiviato il grande trionfo di Singapore, Carlos Sainz e la sua Ferrari sono pronti per tornare in pista nel Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1. Lo spagnolo è consapevole del fatto che sarà altamente complicato ripetere l'impresa compiuta qualche giorno fa, ma spera comunque di portare a casa un buon risultato. Lo stesso discorso vale anche per il suo compagno di squadra Charles Leclerc, che manca all'appuntamento con il podio da ormai troppo tempo e vuolea assolutamente lanciare un segnale.