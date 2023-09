F1 GP Giappone 2023, diretta qualifiche: dove vederle in tv

SUZUKA - Scattano le qualifiche del Gran Premio del Giappone, valida come diciassettesima tappa della stagione 2023 di Formula 1. Si riparte da Suzuka, a una settimana dalla clamorosa vittoria di Carlos Sainz, che ha portato la Ferrari sul gradino più alto del podio per la prima volta in stagione, battendo una Red Bull che fino ad allora le aveva vinte tutte. In terra nipponica, però, Max Verstappen è ripartito alla grande, dominando le prime sessioni libere del venerdì. La terza sessione di prove libere del GP è in programma sabato 23 settembre alle ore 4:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 8:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW, mentre in chiaro verranno trasmesse solo le qualifiche, in differita a partire dalle 15:30 su TV8.