F1: AlphaTauri conferma Ricciardo e Tsunoda per il 2024

SUZUKA - L'AlphaTauri ha deciso: Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo saranno i due piloti titolari per il Mondiale 2024 di Formula 1. Il team faentino, che ad agosto ha 'rimosso' Nyck de Vries per far spazio all'australiano, ha deciso di confermare quest'ultimo anche per il prossimo anno, come annunciato nel Gran Premio del Giappone. "Non vedo l’ora di guidare nuovamente al fianco di Yuki l’anno prossimo e di proseguire questa avventura con la Scuderia AlphaTauri - ha detto Ricciardo -. Vista l’evoluzione che stiamo vivendo e gli ambiziosi progetti per il futuro, è un periodo entusiasmante per noi. Stiamo costruendo qualcosa di grande ed è una sensazione fantastica. Abbiamo una lunga strada davanti, ma la direzione presa è promettente. Avanti con il 2024".