Verstappen e la Red Bull dominano la F1: il sesto titolo Costruttori preoccupa la Ferrari

SUZUKA - La Red Bull ha conquistato matematicamente il titolo costruttori nel mondiale di F1 nel Gran Premio del Giappone, suggellando un 2023 dominato. Al team di Milton Keynes è bastata la vittoria, con tanto di giro veloce, di Max Verstappen a Suzuka, al termine di un weekend che ha visto l'olandese sempre davanti, conquistando una pole position con oltre sei decimi di vantaggio e chiudendo in gara con venti secondi di vantaggio su Lando Norris. Grazie a questa prestazione, la Red Bull ha creato un gap di 318 punti con la Mercedes, a questo punto incolmabile con ancora ben sei weekend da disputare. Numeri stratosferici per quello che è il sesto titolo costruttori per la Red Bull trascinata da Max Verstappen, che tocca quota 400 punti in classifica piloti: l'olandese, da solo, ha conquistato più punti della Mercedes, e per vincere il terzo mondiale piloti gli basterà fare almeno tre punti più di Sergio Perez nell'appuntamento del Qatar.