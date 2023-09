F1, Hamilton difende la Mercedes: "I nostri risultati parlano da soli"

ROMA - Il Gran Premio del Giappone 2023 ha ristabilito le gerarchie in Formula 1 , con il due volte campione del mondo Max Vestappen che è tornato al successo dopo il quinto posto di Singapore . Alle sue spalle le strepitose McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri , mentre la Mercedes ha fatto più fatica del previsto con Lewis Hamilton che non è riuscito ad andare oltre un quinto posto tra le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz . Il sette volte campione del mondo, però, non si scoraggia e continua a lavorare per migliorare.

Hamilton: "Team incredibile"

“Il risultato non è dei migliori ottenuto in Giappone, ma non c’è dubbio che il talento del mio team è incredibile. Abbiamo alcuni dei migliori ingegneri del settore e i nostri risultati parlano da soli. Non dobbiamo dimostrare niente. Sappiamo come essere al top e non ci fermeremo finché non ci saremo tornati“. Queste le dichiarazioni del pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, che attraverso i propri profili social ha preso le difese del suo team in seguito alla gara corsa sulla pista di Suzuka nel Gran Premio del Giappone.