Red Bull e Sparco insieme per l'abbigliamento racing

Oracle Red Bull Racing, insieme al Campione del Mondo in carica Max Verstappen e a Sergio Perez, hanno scelto Sparco come nuovo fornitore di abbigliamento da corsa tecnico. I piloti e gli ingegneri della scuderia anglo-austriaca hanno testato i prodotti, esprimendo che la qualità e il comfort dei prodotti di sicurezza di Sparco sono ineguagliabili.

Sparco con Red Bull alla ricerca delle prestazioni

L'alta qualità di Sparco è il risultato dei suoi primi 45 anni nella continua ricerca nel motorsport per migliorare le prestazioni, insieme all’estrema leggerezza e alle possibilità di personalizzazione.

La nuova tuta Superleggera con l’omologazione FIA 8856-2018, è stata creata come un’evoluzione naturale della tuta storica Superleggera di Sparco, che nei primi anni 2000 ha combinato le prestazioni molto alte con l’adempimento agli standard FIA 8856-2018, e che era già stata promossa come la tuta più leggera del tempo, pesando circa il 20% in meno rispetto a tute simili.

Le tute “Superleggera” dei piloti saranno completate con le scarpe “Superleggera”, i guanti “Arrow + Biotech” e l’underwear Sparco, gli attuali prodotti all’avanguardia della linea disponibile personalizzati con i distintivi colori blu scuro e con la presenza del marchio Red Bull.

I meccanici di paddock saranno equipaggiati con una linea di prodotti dedicati che deriva dalle tute Sparco “Competition” a dai guanti “Tide Meca” con il fine di andare incontro a tutti i requisiti di comodità e sicurezza secondo le necessità specifiche richieste dal team.

Infine, la collaborazione rappresenta l’intento comune di una continua ricerca ed innovazione nel mondo della sicurezza e delle prestazioni per i due principali giocatori del motorsport.

Le caratteristiche dei prodotti Sparco per Red Bull

L’innovazione è fondamentale da Sparco, che ogni anno riesce a realizzare importanti progetti che combinano obiettivi di stile e tecnologia con standard di elevata sicurezza. Come risultato della continua ricerca e sviluppo, Sparco ha realizzato la nuova Superleggera 2022 con omologazione FIA 8856-2018.

La tuta Superleggera è totalmente personalizzabile secondo le necessità del pilota ed è una delle più leggere sul mercato. Include una zip ultra leggera, nascosta da un lembo ignifugo che garantisce il più alto livello di sicurezza, un colletto ultrasottile progettato specificamente per l’uso in F1, polsini senza cuciture, cuciture extra sottili e personalizzati panneli elasticizzati, che garantiscono la mobilità del pilota e la comodità durante la competizione.

Cinture di sicurezza

La cintura di sicurezza FORMULA H-10 è il risultato di ricerca ed innovazione intraprese da Sparco in anni recenti nel campo della sicurezza all’interno della macchina Formula. Il dipartimento Ricerca e Sviluppo di Sparco ha progettato ogni componente delle imbracature con l’obiettivo di ridurre il peso e la dimensione ma mantenendo la stessa prestazione meccaninca. Per questa ragione la fibbia è ricavata dal pieno in titanio e alluminio tramite lavorazione CNC; i regolatori sono ricavati dal pieno in alluminio tramite lavorazione CNC. Seguendo la componente hardware, il reparto abbigliamento R&S ha svolto un duro lavoro di ricerca e sviluppo sul tessuto per trovare la cintura ultraleggera usata in questa imbracatura con un peso specifico inferiore a 40 gr/m (meno della metà del peso specifico di altre cinture approvate per l’utilizzo nella competizione). Per questi motivi, la FORMULA H-10 è la cintura più leggera nella F1.

Guanti racing

Il guanto Arrow + Biometric è conforme agli ultimi standard di omologazione del regolamento FIA 8856-2018 riguardante i nuovi requisiti di prestazione del trasferimento di calore per palmo e dorso. Il guanto biometrico, obbligatorio nella F1 dal 2018, è l’ultima evoluzione del guanto Arrow +, a cui è stato aggiunto un sensore biometrico per permettere alle squadre e alla FIA di monitorare la condizione fisica del pilota durante la gara, compresa la pressione sanguigna ed il battito cardiaco. Il palmo del guanto è stato progettato con la tecnologia HTX brevettata Sparco, che permette prestazioni decisamente superiori in termini di presa, flessibilità e traspirabilità, e riduce la vibrazione del veicolo. Inoltre, l’innovazione di modellazione brevettata Sparco, che consiste nel modificare la cucitura tra l’indice e il police, ha migliorato ulteriormente la comodità.