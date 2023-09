F1, Ecclestone incorna Verstappen: "E' il miglior pilota della storia"

ROMA - Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen , è tornato al successo nello scorso Gran Premio del Giappone ed ha intenzione di conquistare il suo terzo titolo mondiale già nel prossimo appuntamento del calendario in Qatar. L'olandese, a soli ventisei anni, è già uno dei migliori della storia di questo sport, ma per qualcuno potrebbe essere già diventato il migliore di tutti. Bernie Ecclestone , infatti, è di questo parere e crede che Verstappen possa avere ancora margini di crescita.

Ecclestone: "Prima pensavo a Prost"

L'ex numero uno della Formula 1, Bernie Ecclestone, nel corso di un'intervista concessa al Daily Mail, ha svelato chi secondo lui sarebbe il miglior pilota della storia: "Per me il migliore è Max Verstappen, ha superato anche Alain Prost nelle mie gerarchie. Solo lui riesce ad ottenere il meglio dalla propria vettura in questo modo. Anche Lewis Hamilton ha grande talento, ma è molto diverso da Verstappen. Quest'ultimo ha in mente soltanto la pista ed ha sempre fame di successi e trionfi".