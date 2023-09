F1, dramma a Las Vegas: morto un operaio che lavorava per il GP

LAS VEGAS - E' tutto quasi pronto per il primo storico appuntamento con il Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1. Il principale circus automobilistico del mondo arriva nella città del peccato per avere una ventata di novità ma, a poche settimane dal debutto, il Nevada viene scosso dalla notizia della tragica scomparsa di un operaio. Quest'ultimo era al lavoro per mettere a punto tutti i dettagli della nuova pista e purtroppo ha perso la vita in un drammatico incidente.