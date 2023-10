Ferrari, Leclerc elogia Vasseur: "E' bravo a motivare e molto diretto"

ROMA - La Ferrari , dopo una prima parte di stagione caratterizzata da numerose difficoltà, è riuscita a rialzare la testa nelle ultime settimane conquistando prima la pole position a Monza e poi la grande vittoria a Singapore, entrambe con Carlos Sainz . Il pilota che è apparso un po' più in ombra, invece, è stato Charles Leclerc che, da prima guida sta rischiando un declassamento visto l'exploit dello spagnolo. Adesso, dunque, il monegasco, dovrà cercare di cambiare marcia per ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Leclerc: "Ci vuole tempo"

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, nel corso di una lunga intervista concessa a 'The Race', ha commentato i primi mesi di Frederic Vasseur come team principal, elogiandone le qualità: "E' bravo a motivarti e a calmarti, inoltre è sempre molto diretto. È difficile commentare i primi mesi di Vasseur, perché in una squadra così grande ci vuole un po’ di tempo per abituarsi a tutte le persone. Ci vuole tempo per tornare ai massimi livelli, ma non ho dubbi che con lui ci riusciremo nell'arco di pochi mesi"