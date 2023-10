Hamilton, furia contro Verstappen: boccia la FIA e invoca l'intelligenza artificiale

ROMA - Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen , sta dominando in lungo e in largo questo mondiale e sulle sue prestazioni c'è ben poco da discutere. Il discorso è diverso, invece, per quanto concerne le penalità che vengono assegnate dai commissari di gara, che sembrerebbero avere un occhio di riguardo nei confronti dell'olandese. Una manifestazione di questa situazione c'è stata a Singapore, quando Verstappen è stato graziato nonostante tre impeding, cosa che ha fatto storcere il naso agli altri piloti come Lewis Hamilton .

Hamilton: "AI sarebbe più equa"

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, nel corso di una recente intervista, ha commentato la situazione relativa alle penalità che vendono assegnate o meno in Formula 1, suggerendo una possibile soluzione: "La regola relativa all'impeding è la stessa da secoli. Secondo me si dovrebbe seriamente cominciare a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per assegnare le penalità. Così ci sarebbe delle decisione più eque e chissà che l'intelligenza artificiale non possa fare meglio dei commissari".