F1, Sainz e il duello con Leclerc: "Ferrari è la nostra priorità"

ROMA - Carlos Sainz sta vivendo un particolare momento di forma, probabilmente il migliore da quando ha firmato per la Ferrari e ora ha intenzione di crescere ulteriormente per provare a fare il grande salto di qualità nelle sue prestazioni. Nelle ultime settimane, infatti, lo spagnolo ha spesso vinto il duello interno nel box di Maranello contro il compagno di squadra Charles Leclerc . Una sfida che, secondo Sainz , è troppo alimentata dai media poiché tra lui e il monegasco non ci sarebbe mai stato alcun problema.

Sainz: "Il resto viene dopo"

"Dal mio punto di vista si parla troppo del duello tra me e Leclerc, per noi la Ferrari è al primo posto e tutto il resto viene dopo. La nostra unica priorità è portare la Ferrari alla vittoria. Una volta può stare davanti Charles, una volta ci possono essere io, ma la sostanza non cambia. Non ci sono problemi tra me e Leclerc. Chi tiene alla Ferrari non dovrebbe diffondere queste voci". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso di una conferenza stampa a pochi giorni dal Gran Premio del Qatar.