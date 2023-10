F1, Hamilton assicura: "Mai pensato di lasciare la Mercedes"

ROMA - Il futuro di Lewis Hamilton è stato deciso più di un mese fa con la firma di un rinnovo di contratto biennale con la Mercedes, ma in precedenza sono emerse molte indiscrezioni in merito ad un suo eventuale addio al team tedesco. Si è anche parlato di un ipotetico passaggio del sette volte campione del mondo in Ferrari al posto di uno tra Carlos Sainz e Charles Leclerc. Sull'argomento in questi giorni è tornato lo stesso Hamilton, che ha espresso il proprio chiaro punto di vista in merito.