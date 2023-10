F1, Perez replica a Marko: "Sono orgoglioso di essere messicano"

Perez: "Sono fortunato"

"Secondo me il fatto che io sia messicano ha una notevole influenza sulle dinamiche che si verificano nell'ambiente della Formula 1. Sono molto fortunato ad essere nato in Messico e ad aver ricevuto il sostegno che in pochi hanno avuto negli ultimi anni. Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese in tutto il mondo". Queste le dichiarazioni che il pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha rilasciato durante un incontro organizzato in Messico dalla Ford nello scorso fine settimana, replicando in maniera indiretta all'attacco di Helmut Marko.