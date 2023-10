F1, Verstappen vuole chiudere la pratica: "Titolo già nella sprint"

ROMA - La Formula 1, dopo un fine settimana di sosta, fa tappa in Qatar dove Max Verstappen avrà il suo primo facile match-point per conquistare il suo terzo titolo Mondiale. Il pilota olandese ha un vantaggio enorme nei confronti del suo compagno di squadra, che si trova al secondo posto in classifica e, per questo motivo, ha fretta di chiudere la pratica. Verstappen, infatti, potrebbe laurearsi campione del mondo già sabato nella sprint race poiché gli saranno sufficienti appena tre punti o anche meno se Perez non riuscisse ad entrare tra i primi otto.