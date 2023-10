F1, Wolff e il secondo posto costruttori: "Non vediamo l'ora di lottare"

ROMA - In Formula 1 probabilmente Max Verstappen sarà incoronato campione per la terza volta consecutiva già nel prossimo fine settimana del Gran Premio del Qatar , ma in ballo restano aperti anche altri discorsi. Tra questi c'è sicuramente quello relativo al secondo posto nella classifica costruttori, che vede al momento la Mercedes davanti alla Ferrari . Il team diretto da Toto Wolff e quello di Frederic Vasseur hanno intenzione di lottare punto su punto pur di prendersi il ruolo di seconda forza del Mondiale.

Wolff: "Il circuito ci piacere"

"In Giappone abbiamo cercato di limitare i danni in ottica secondo posto nella classifica costruttori. Ora mancano sei gare e non vediamo l'ora di lottare con la Ferrari. Daremo tutto per starle davanti, a cominciare dal weekend del Qatar. Torniamo qui per la prima volta dal 2021, quanto riuscimmo a conquistare il successo. E' un circuito che ci piace molto, anche se ci sono stati dei cambiamenti". Così il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato in vista dell'imminente Gran Premio del Qatar 2023.