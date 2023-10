F1 GP Qatar 2023, diretta qualifiche: dove vederle in tv

LOSAIL - Scattano le qualifiche del Gran Premio del Qatar, valida come diciottesima tappa della stagione 2023 di Formula 1. Dopo la gara di Suzuka in cui ha letteralmente dominato, Max Verstappen a Losail avrà il matchpoint per il titolo, lontano solo una manciata di punti. Dietro l'olandese e la Red Bull, che in Giappone ha vinto il mondiale costruttori, comunque, è avvincente la lotta per il secondo posto, soprattutto tra i costruttori. Inoltre, in questo weekend andrà in scena la quarta Sprint del 2023. Ecco quindi che le prime, e uniche, prove libere si terranno alle 15:30 di venerdì 6 ottobre, con le qualifiche, che varranno solo per la gara domenicale, al via alle 19:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW, mentre in chiaro verranno trasmesse solo le qualifiche, in differita a partire dalle 22:00 su TV8.