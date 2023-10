F1, GP Qatar: Verstappen comanda le FP1, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc

LOSAIL - Le FP1 del Gran Premio del Qatar, unica sessione di libere nel corso della diciottesima tappa della stagione di F1, hanno visto Max Verstappen firmare il miglior tempo in 1:27.428. Il campione olandese della Red Bull ha preceduto per poco più di tre decimi Carlos Sainz, che nel suo ultimo giro ha guadagnato diverse posizioni, con l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, in terza posizione al termine di una sessione complicata soprattutto dalla grande quantità di sabbia presente sul tracciato. Dopo le Ferrari, ecco Fernando Alonso e Sergio Perez. In un weekend segnato dalla Sprint, appuntamento con la qualifica già questa sera alle 19:00.