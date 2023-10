F1, GP Qatar: problemi di sicurezza con le gomme, FIA cambia programma Sprint

LOSAIL - Cambia il programma del sabato del Gran Premio del Qatar, con la Sprint Shootout rinviata di venti minuti rispetto a quanto previsto inizialmente: la sessione, quindi, scatterà alle 15:20 ora italiana, in quanto alle 15 è stata programmata una sessione di prove libere di dieci minuti per permettere ai piloti di prendere familiarità coi nuovi track limits nelle curve 12 e 13, modificati per ovviare a un problema di sicurezza in termini di gomme. Lo ha annunciato la FIA, che ha spiegato come, se i problemi dovessero essere confermati anche al termine della Sprint di questa sera, per la gara di domani verranno prese ulteriori misure, ovvero: tetto di massimo 20 giri con gomme nuove e di 22 con gomme usate, minimo di tre pit-stop per sostituire gli pneumatici. Ma da dove nasce la necessità di prendere tali misure?