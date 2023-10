F1 GP Qatar: Piastri il più veloce nella Shootout, Sainz e Leclerc in terza fila

LOSAIL - La Sprint Shootout del GP del Qatar, valida per il diciottesimo appuntamento del mondiale di F1, ha visto Oscar Piastri conquistare la prima posizione. Il giovane talento australiano firma il miglior tempo davanti a Lando Norris, per una splendida doppietta McLaren. Seconda fila per Max Verstappen, con George Russell quarto. Ancora qualche difficoltà per le Ferrari, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che occupano la terza fila dopo che Fernando Alonso si è visto cancellare il tempo, scendendo dalla quinta alla nona posizione.