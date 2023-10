Red Bull, euforia Verstappen in Qatar: “Incredibile essere campione per la terza volta”

LOSAIL - Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva, grazie al secondo posto nella Sprint in Qatar . Un risultato già andato in archivio dopo il ritiro di Sergio Perez, finito nella ghiaia per un contatto con Ocon e Hulkenberg. Stagione fantastica, quella dell'olandese, che a bordo della Red Bull è apparso spesso semplicemente inarrestabile. "È una sensazione fantastica, è stato un anno incredibile con tante grandi gare. Sono estremamente fiero del lavoro del team, è bello far parte di questo gruppo, ed è incredibile essere tre volte campione del mondo ", le prime parole di Verstappen dopo il titolo.

Il commento sulla Sprint in Qatar

A vincere la gara del sabato sul circuito di Losail è stato Oscar Piastri, su cui Verstappen ha detto: "Ha fatto una grande gara, non era semplice. Ho provato a prenderlo ma non ci sono riuscito. Peccato per le safety car, ma è stata una gara divertente". Terzo titolo, quindi, per Max, che non si vuole fermare: "Mi godo il momento, speriamo di continuare così in futuro", ha infatti concluso.