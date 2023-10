Clamoroso, Sainz non correrà in Qatar: il motivo è tecnico

ROMA - Carlos Sainz non correrà la gara del Gran Premio del Qatar, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari non prenderà parte alla gara di Losail, in programma alle ore 19, per problemi al sistema di alimentazione della sua vettura. Un danno non riparabile entro le ore 19, quando scatterà il semaforo verde sul circuito in medio oriente, con Max Verstappen davanti a tutti a un giorno dalla conquista del terzo titolo mondiale.