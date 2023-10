F1: Leclerc quinto con la Ferrari in Qatar, vince ancora Verstappen

LOSAIL - E' ancora Max Verstappen a trionfare nel Gran Premio del Qatar , valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . L'olandese precede al traguardo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris . Giù dal podio la Mercedes di George Russell , davanti alla Ferrari di Charles Leclerc . Il monegasco è l'unico pilota di Maranello a scendere in pista a Losail, dopo il forfait di Carlos Sainz per un problema alla monoposto che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca a un'ora dalla partenza. Sesto posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso , davanti all'Alpine di Esteban Ocon .

La cronaca della gara

Inizio horror per Hamilton, costretto ad alzare bandiera bianca dopo un contatto con Russell che danneggia la sua monoposto e lo manda fuori in testacoda. Leclerc non sembra all'altezza delle McLaren, che scappano in avanti assieme ad Alonso. Nel finale Russell rischia la penalità per track limits, con la bandiera bianconera e l'ultimo avvertimento prima dei cinque secondi. Il britannico della Mercedes però regge, tenendosi dietro Leclerc che chiude in quinta posizione. Davanti è dominio Verstappen: per lui vittoria e giro veloce.

L'ordine di arrivo della gara