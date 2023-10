Ferrari, Sainz e il ritiro in Qatar: "Danno può essere dovuto ai cordoli"

LOSAIL - Il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 è stato consegnato agli archivi con Max Verstappen che si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva. A sorridere dopo la gara sulla pista asiatica, oltre all'olandese della Red Bull, è stata anche la McLaren che con Oscar Piastri e Lando Norris ha ottenuto degli importanti piazzamenti sul podio con tanto di vittoria nella sprint per l'australiano. Male le Ferrari e tanta sfortuna per Carlos Sainz, che non ha neanche potuto prendere parte alla gara a causa di un problema al serbatoio della benzina.