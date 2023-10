F1, Alonso e il sedile rovente: "Ecco cosa ho chiesto all'Aston Martin"

LOSAIL- Fernando Alonso non è riuscito ad andare oltre ad un sesto posto nel Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1, che è stato caratterizzato dal caldo torrido che ha messo in difficoltà tutti i piloti. L'alfiere dell'Aston Martin ha avuto un problema con il sedile, ma non è stato soltanto lui ad andare in difficoltà per via delle temperature estreme registrare nel Paese asiatico. Ad ogni modo lo spagnolo, con grande tenacia ha resistito ed è riuscito a portare a termine la gara che, per sua stessa ammissione, è stata tra le più difficili della sua carriera.