F1, FIA annuncia provvedimenti: "Temperature mettono a rischio i piloti"

ROMA - Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 ha lasciato dei pesanti strascichi e delle polemiche per il caldo insopportabile che ha messo in grande diffocoltà tutti i piloti in pista. Per questo motivo la FIA ha deciso che analizzerà bene la situazione e, successivamente, prenderà dei provvedimenti in merito: “La FIA rileva con preoccupazione che la temperatura e l’umidità estreme durante il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 hanno avuto un impatto sul benessere dei piloti. La FIA adotterà tutte le misure ragionevoli per stabilire e comunicare i parametri accettabili in cui si svolgono le gare“.