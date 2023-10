Pirelli e Formula 1 insieme, almeno, fino al 2027

ROMA - Pirelli prolunga la sua presenza in Formula 1 come fornitore unico di pneumatici per il Campionato Mondiale e Global Tyre Partner . La massima competizione di autovetture monoposto e FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) hanno infatti accettato l’offerta del produttore italiano per il triennio 2025-2027, con la possibilità di estensione per un'ulteriore stagione. L’azienda italiana è presente nel circuito dal 2011 e, al termine dell’ultimo accordo (proroga compresa), sarà in F1 dal 18 anni. "In tutto questo tempo Pirelli si è sempre impegnata positivamente con piloti, team, FIA e Formula 1 per fornire pneumatici che consentano gare eccellenti, analizzando dati e raccogliendo feedback per migliorare continuamente il prodotto anno dopo anno", ha annunciato la F1 .

Tronchetti Provera: "Pirelli protagonista in due decenni di Formula 1"

In merito all’accordo si è espresso anche il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera: “Siamo molto lieti di poter prolungare la nostra presenza in Formula 1 e negli altri campionati collegati. Pirelli era presente quando prese il via la massima competizione automobilistica nel 1950 e - ha proseguito Provera - con questo rinnovo, sarà protagonista in quasi due decenni dell’era della Formula 1 moderna, che sta vivendo grazie all’impulso di Liberty Media e al supporto della FIA un periodo di crescita straordinario in termini di audience e di espansione in tutto il mondo. Innovazione e tecnologia - ha poi concluso - sono nel Dna di Pirelli. La Formula 1 costituisce uno straordinario laboratorio a cielo aperto per sperimentare e testare nuove soluzioni tecniche e per migliorare i processi di ricerca e di sviluppo nella produzione dei pneumatici”.

Ben Sulayem: "La Formula 1 è una sfida unica per Pirelli"

Anche la FIA ha voluto elogiare il lavoro fatto dall’azienda italiana sinonimo di eccellenza e lo ha fatto attraverso le parole del presidente, Mohammed Ben Sulayem: "Pirelli opera da molti anni ai massimi livelli dello sport automobilistico e sono certo che continuerà a garantire innovazione ed eccellenza sulla scena mondiale. La Formula 1 rappresenta una sfida unica per i fornitori di pneumatici e Pirelli ha dimostrato un grande impegno nel produrre gomme che soddisfino le esigenze estreme di queste incredibili vetture".

Il presidente ha poi ringraziato Pirelli “per il suo continuo sostegno allo sport automobilistico non solo in Formula 1, ma anche in molti altri campionati e categorie ad ogni livello. Nei prossimi anni si continuerà a lavorare per fare ulteriori passi avanti sia in termini di prestazioni che di sostenibilità e Pirelli si è impegnata fortemente a perseguire entrambi gli obiettivi."