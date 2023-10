F1, Newey celebra Verstappen: "E' un pilota eccezionale"

ROMA - Nel Gran Premio del Qatar Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la terza volta in carriera ed ha avuto modo di festeggiare a dovere insieme a tutto il suo team. L'olandese della Red Bull è stato il dominatore assoluto di una stagione mai in dubbio e decisa quasi sin dai primi giri di gara. Verstappen, dunque, si è meritato ampiamente le lodi di Christian Horner e di Helmut Marko, ma nelle ultime ore anche Adrian Newey ha espresso tutta la propria soddisfazione.