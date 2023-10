F1, Verstappen tre volte campione: "Stagione davvero incredible"

ROMA - Max Verstappen è diventato tre volte campione del mondo di Formula 1 lo scorso sabato e ora può continuare festeggiare insieme a tutto il suo team, che ha fatto una grande stagione. Il pilota della Red Bull non ha mai messo in discussione questo titolo, che è arrivato con larghissimo anticipo sulla tabella di marcia, dato che mancano ancora ben cinque gare alla fine della stagione. E pensare che, se in Giappone fosse salito sul podio come suo solito, avrebbe chiuso i conti per il Mondiale ancora prima.