Red Bull e Perez più lontani, Marko: "Ha bisogno di un cambiamento"

ROMA - Luci e ombre in casa Red Bull. La scorsa settimana Max Verstappen è diventato campione del Mondo della Formula 1 per la terza volta consecutiva. Ma quella che sta passando inosservata nelle ultime settimane è la situazione dell'attuale compagno di squadra Sergio Perez. Gli ultimi gran premi hanno visto un calo significativo delle prestazioni del pilota messicano. Il secondo posto di Monza è stato solo un fuoco di paglia, seguito successivamente da cinque punti collezionati nelle successive tre gare in medio oriente. Tralasciando Singapore, circuito sul quale ha fatto fatica anche Verstappen anche a Suzuka e in Qatar, mentre Max trionfava Sergio portava a casa un ritiro e un decimo posto. Una serie di risultati negativi che stanno spingendo la Red Bull a guardarsi intorno.