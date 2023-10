F1, Russell ammette: "Il campionato piloti è stato un disastro"

ROMA - La stagione della Mercedes in Formula 1 sicuramente non è stata tra le sue migliori, visti i recenti e dominanti trionfi ottenuti. Ad ogni modo il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha provato a tenere alta la bandiera del team conquistando anche qualche podio e inseguendo Sergio Perez al secondo posto nella classifica piloti. Più in ombra, invece, il suo compagno di squadra George Russell che, oltre al non perfetto assetto della macchina, ha pagato anche un pizzico di sfortuna.